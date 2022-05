Video:'हाय-हाय CBI,हाय-हाय...', का नारा लगा रहे थे RJD कार्यकर्ता तो गुस्से में राबड़ी देवी ने जड़ दिया थप्पड़

Bihar

oi-Pallavi Kumari

पटना, 21 मई: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना और दिल्ली समेत जुड़े 17 ठिकानों पर शुक्रवार (21 मई) को सीबीआई ने छापेमारी की थी। लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा भारती पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ये केस कथित तौर पर रेलवे के ग्रुप-डी की नौकरियों के भर्ती से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला तब हुआ, जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। इसी क्रम में राबड़ी देवी के आवास पर भी करीब 13 घंटे तक चली छापेमारी चली। छापेमारी के बाद, जब सीबीआई की टीम राबड़ी के घर से बाहर निकल रही थी तो उसी दौरान राबड़ी देवी में अपना आपा खो दिया और राजद कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया।

Rabri Devi slaps the worker.

After the raid, CBI officers were facing difficulty in coming out of Rabri residence, outside the gate, RJD workers were shouting slogans and pushing. Angered by this, Rabri Devi and Tej Pratap came out and made a way for the officers to go. pic.twitter.com/RhBDXuDNaC