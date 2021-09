बिहार: शादीशुदा महिला को प्रेमी के साथ जंजीर से बांधकर सड़क पर बैठाया, नंगा कर पीटा

Bihar

oi-Rizwan M

पटना, 14 सितंबर: बिहार के फॉरबिसगंज में एक महिला और उसके प्रेमी को जंजीर से बांधकर सड़क पर बैठाया गया और उनको नंगाकर पीटा गया। महिला के प्रेमी के साथ मिलने के बाद गांव की पंचायत ने उनको ये सजा सुनाई। पंचायत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया। घटना की तस्वीरों और वीडियो भी सामने आई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 8 गिरफ्तारियां की हैं।

फोर्ब्सगंज के एसडीपीओ आरपी सिंह ने मामले को लेकर कहा कि शादीशुदा महिला को दूसरे पुरुष से कथित अवैध संबंध रखने को लेकर पंचायत के आदेश परजंजीर में बांधा गया। दोनों को नंगा कर पीटा भी गया। पंचायत ने ना सिर्फ इन दोनों पर बल्कि उनके रिश्तेदारों पर भी जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।

ये है पूरा मामला

फारबिसगंज थाना क्षेत्र के परवाहा पंचायत के आदिवासी टोला में ये मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित जोड़े में दोनों शादीशुदा हैं। पुरुष चार बच्चों के पिता हैं। महिला के तीन बच्चे हैं। आदिवासी टोला में कुछ लोग शराब बेचते हैं। यहीं पर एक शख्स आता था, जिसका यहां की एक औरत से प्रेम हो गया। रविवार रात को इस कपल को कुछ लोगों ने देख लिया और पकड़ कर बैठा लिया।

बताया गया है कि काफी कुछ पुलिस के सामने ही हुआ है। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंच गई थी लेकिन लोगों की भीड़ के सामने उनकी नहीं चली और वो बैरंग लौट गए। बाद में ज्यादा तादाद में पुलिस पहुंची और मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

Bihar | A couple was chained together on orders of a panchayat in Forbesganj for pursuing an illicit relationship, as the woman was already married.

"They were thrashed & stripped naked. Their relatives were also fined. 8 people arrested," said RP Singh, SDPO, Forbesganj (13.09) pic.twitter.com/QIunhfvU54