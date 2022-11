Bihar By Election:क्या बिना JDU के भी तेजस्वी बन सकते हैं मुख्यमंत्री ? ऐसे बदल सकता है समीकरण

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Bihar By Election 2022: बिहार में विधानसभा की दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार का काम आज खत्म हो गया है। मोकामा और गोपालगंज में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर जीत के दावे कर रही है। लेकिन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुनाव प्रचार से दूरी बनाई है, उसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि, आधिकारिक स्थिति ये है कि नीतीश एक चोट की वजह से प्रचार करने नहीं गए हैं। दरअसल, चर्चा ये है कि अगर आरजेडी दोनों सीटें जीत गई तो वह बिना जदयू के सहयोग के भी राज्य में सत्ता परिवर्तन करने के निकट पहुंच सकती है, जिससे तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री के पद पर प्रमोट हो सकते हैं।

English summary

Bihar By Election:If the RJD wins the Mokama and Gopalganj by-elections, the way for Tejashwi to become the Chief Minister can be easy. After Kudhni by-election, they will have majority