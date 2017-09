नीतीश कुमार के उद्घाटन करने से पहले ही टूट गया बांध, 'पानी में बहा' 389 करोड़

भागलपुर। बिहार में भागलपुर जिले के कहलगांव में बना बांध मंगलवार को अपने उद्घाटन से एक दिन पहले ही टूट गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुधवार को इस बांध का उद्घाटन करना था। बांध के टूटने से आस-पास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उतपन्न हो गई। उद्घाटन के एक दिन पहले ही इस तरह से बांध टूंटने से जहां बिहार सरकार की भद पिट रही है वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधावर का अपना भागलपुर दौरा रद्द कर दिया।

कहलगांव बांध को बनाने के लिए बिहार सरकार ने अब तक 389 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जो कि बांध के टूटने के बाद अब बढ़ने के आसार हैं। बता दें कि बांध बनाने की जब यह योजना शुरू हुई थी तब इसमें 13.88 रुपये खर्च होने की बात कही गई थी।

Bihar: Ahead of inauguration tmrw portion of dam in Bhagalpur's Kahalgaon broke down;dam made at cost of Rs.389 crores. Nearby areas flooded pic.twitter.com/EIdBfonnd7