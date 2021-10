Swamitra Yojana : मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल, 6 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को जमीन और मकान का मालिकाना हक प्रदान करेंगे। योजना से एक लाख 71 लोगों को फायदा होगा। दोपहर एक बजे बाद पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगके जरिए स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद किया।

पीएम मोदी ने कहा कि शुरुआती चरण में स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व कनार्टका के कुछ गांव में लागू की है। इन राज्यों में 22 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड बनाकर दिए गए हैं।

बता दें कि ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रेल 2020 को किया था। स्वामित्व योजना देशभर में लागू किया जाएगा। फिलहाल प्रत्येक राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्टर के रूप में शुरू किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के नौ जिलों को चुना गया है।

In the initial stage, PM Svamitva scheme was launched in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Uttarakhand, Rajasthan, Haryana, Punjab and Karnataka in some villages. In these states, property cards have been made for 22 lakh families: PM Narendra Modi pic.twitter.com/hK5kz3fmma