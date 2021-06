मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले-पेट्रोल की बढ़ती कीमतें गरीबों के हित में

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल, 29 जून। पेट्रोल की कीमतों के शतक से हर कोई परेशान है, मगर मध्य प्रदेश में भाजपा के शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अलग ही गणित समझा रहे हैं।

मीडिया से बातचीत में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि क्या हम कभी साइकिल से सब्जी मंडी जाते हैं। इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता और स्वस्थ भी रहते हैं। यह बात सही है कि कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल गरीब लोगों के हितों के लिए किया जाता है।

#WATCH | MP Energy Minister Pradhuman Singh Tomar speaks on fuel price hike. He says, "...Do we ride a bicycle to a vegetable market? It'll keep us healthy & keep pollution away...Prices are high but the money coming through this is being utilised for the poor man..." (28.06) pic.twitter.com/JRxWTmV1Hm