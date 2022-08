Satna:भीषण एक्सीडेंट में ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े, कार के भी परखच्चे उड़े, देखने वालों का कांप गया कलेजा

Bhopal

oi-Rakeshkumar Patel

सतना, 27 अगस्त। कई बार सड़क हादसों की ऐसी तस्वीर सामने आ जाती हैं कि जिन्हें देखकर ही दिल दहला जाता है। ऐसा ही एक भीषण एक्सीडेंट जिले के कोठी पास चित्रकूट मार्ग में कार और एक ट्रैक्टर के बीच हुई। जहां टक्कर लगते ही ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बंट गया। जिसकी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं।

English summary

Satna accident: In the Chitrakoot road of Kothi, two parts of the tractor in the collision, the car blew up