एमपी के होम मिनिस्टर के 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने वापस लिया मंगलसूत्र एड

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल, 1 नवंबर। डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच खबर आई है कि उन्होंने यह एड वापस ले लिया है। मंगलसूत्र एड को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे सब्यसाची को मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विज्ञापन हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम अवधि पूरी होने से पहले ही उन्होंने अपना विवादित विज्ञापन वापस ले लिया है।

Mangalsutra Controversy: Narottam Mishra ने Sabyasachi Mukherjee को दी ये चेतावनी | वनइंडिया हिंदी

भारत में यह कोई पहला मौका नहीं है जबकि​ विवाद के चलते डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी को मंगलसूत्र एड वापस लेना पड़ा है। इनसे पहले फैब इंडिया से लेकर डाबर तक सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का सामना करने के बाद अपने विज्ञापनों को वापस लेने का फैसला लेना पड़ा है।

बता दें कि मशहूर फैशन और ज्वेलरी डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने कुछ दिनों पहले ही 'इंटीमेट फाइन ज्वैलरी' के नाम से अपना न्यू ज्वैलरी कलेक्शन लॉन्च किया था। इसमें मंगलसूत्र पहने मॉडल्स नजर आई थीं, लेकिन इस कलेक्शन का विज्ञापन कई लोगों के गले नहीं उतरा और सब्यसाची को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Sabyasachi Mukherjee has withdrawn the objectionable advertisement after my post. If he repeats such a thing,then direct action will be taken,no warning will be given. Appeal to him & those like him to not hurt sentiments of people: Madhya Pradesh Home Minister Dr Narottam Mishra pic.twitter.com/XkFPXw3pna