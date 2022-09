पूर्व CM उमा भारती का बड़ा बयान, कहा- 25 साल तक BJP को कोई नहीं हिला सकता,नई शराब नीति युवाओं के हित में नहीं

Bhopal

भोपाल, 9 सितंबर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि अगर राहुल गांधी थोड़ा सा पैदल चल लेते तो कांग्रेस का भला हो जाता। वहीं उन्होंने बीजेपी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया था कि 24 से 25 साल तक आज की बीजेपी पार्टी को कोई नहीं हिला सकता है। पूर्व सीएम उमा ने शराबबंदी को लेकर कहा कि एमपी की नई शराब नीति महिलाओं युवाओं के हित में नहीं। सीएम से शराबबंदी पर विस्तार से बात हुई।

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शुक्रवार को श्यामलाल स्थित अपने बंगले पर मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश में शराब नीति को लेकर कहा कि शराब किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था नहीं बनना चाहिए। राजस्व के दूसरे विकल्प भी खोजना चाहिए। कहा - मैने पूर्ण शराब बंदी की बात कभी नहीं कही, जब में सीएम थी तब मैने पूर्व शराब बंदी नहीं की तो दूसरों से कैसे कहूं। शराब वितरण प्रणाली को दुरुस्त किया जाना चाहिए, नियम इतने कठिन हों कि लोग बहार पी ही न पाएं। शराब और नशा पूरे देश की समस्या, राज्यों को नियम बनाने चाहिए। उमा भारती ने कहा कि केंद्र सरकार शराबबंदी को लेकर कोई कानून नहीं बना सकती है,क्योंकि यह विषय राज्य का है, इसलिए राज्य सरकार को इस विषय के बारे में सोचना होगा। राजनीतिक दलों को मिलकर कानून बनाना चाहिए।

सीएम से बात के बाद उमा भारती के सभी कार्यक्रम निरस्त

मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बताया कि सिर्फ 2 अक्टूबर को महिलाओं के साथ लिली टॉकीज चौराहे पर सीमित सभा करेंगी। मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा पर सीमित महिलाओं के साथ पैदल मार्च करेंगी।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम छेड़ने के बाद मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी अनबन की खबरें आने लगी थी। साथ ही विपक्षी नेता भी उमा भारती को लेकर कह रहे थे कि भाजपा में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन आज मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनका पूरा फोकस प्रदेश में शराबबंदी को लेकर है।

