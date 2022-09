CM बोम्मई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बेंगलुरु में लगाया 'PayCM' का पोस्टर

Bangalore

oi-Neeraj Kumar Yadav

बेंगलुरु, 21 सितंबर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं, राज्य में कांग्रेस, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर भी हमलावर हो गई है। इसी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम PayCM है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु की दीवारों पर सीएम बोम्मई के पोस्टर लगाए गए हैं।

इस पोस्टर पर CM का चेहरा बना हुआ है और QR कोड भी लगा है। इस कोड को स्कैन करने पर एक वेबसाइट खुलती है। इस वेबसाइट का नाम '40% Commission Government' है। वेबसाइट पर प्रदेश की जनता, सरकार के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में भाजपा सरकार को किसी भी काम या सरकारी टेंडर के लिए 40 प्रतिशत का कमीशन देना पड़ता है। साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार पर ठेके देने और सरकारी नौकरियों में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

Karnataka | 'PayCM' posters featuring CM Basavaraj Bommai pasted on the walls in parts of Bengaluru by Congress

The QR code will take people to the '40% Commission Government' website recently launched by Congress to file complaints against the CM. pic.twitter.com/MfbZPhcnt5