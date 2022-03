हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को धमकी देने वाले तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों पर मामला दर्ज

Bangalore

बैंगलोर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिये गए फैसले के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जमात ने हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर मदुरै के कोरिपालयम इलाके में एक जनसभा की थी। एक पदाधिकारी का भाषण अब गलत कारणों से वायरल हो गया है।

उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की मौत का उदाहरण दिया और चेतावनी दी कि हिजाब के फैसले पर न्यायाधीशों को अब गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। घटना के बाद, पदाधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी और न्यायाधीशों को धमकी दी गई थी।

An open murder threat to the judges...

But DMK and @tnpoliceoffl are u still going to sit and watch this drama.... pic.twitter.com/VwHzk3rfJ2