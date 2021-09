कर्नाटक: महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेता, सिद्धारमैया ने पूछा- कहां गए 24 लाख करोड़?

बेंगलुरु, 13 सितंबर: देश में लगातार बढ़ती महंगाई की मार से आम जनता परेशान हैं। पेट्रोल-डीजल से लेकर रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रही है तो ऐसा ही हाल राज्यों में भी है। बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। सोमवार को कर्नाटक कांग्रेस ने भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया।

बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार महंगाई के खिलाफ मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए बैलगाड़ी में सवार होकर विधानसभा पहुंचे। इस अलावा पार्टी नेता सिद्धारमैया और अन्य नेताओं ने भी बैलगाड़ी में सवार होकर विधानसभा पहुंचकर अपना विरोध जताया।

#WATCH | Leader of Opposition in Karnataka Assembly Siddaramaiah, State Congress president DK Shivakumar along with other party leaders arrive at Legislative Assembly on bullock carts to participate in the Monsoon session of the state legislature to protest against inflation pic.twitter.com/0HRgOgkPET — ANI (@ANI) September 13, 2021

वहीं कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि के लिए कांग्रेस को दोष देना पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने बताया कि आज केंद्र ने 24 लाख करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क के जरिए इकट्ठा किए हैं। 24 लाख करोड़ रुपए कहां है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी की सरकार की वजह से महंगाई बढ़ी है। आज के वक्त में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी गई।

#WATCH | ...Blaming Congress (for the fuel price hike) is totally lame...There was a loan of Rs 1,30,000, today Centre has collected Rs 24 lakh crores via excise duty. Where is Rs 1,30,000 and where is Rs 24 Lakh Crores!: Leader of Opposition in Karnataka Assembly Siddaramaiah pic.twitter.com/2nfMDlMp1m — ANI (@ANI) September 13, 2021

दरअसल, कर्नाटक की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री के बदलने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र है। वहीं कांग्रेस भी सरकार पर दवाब बानने और विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को कमान सौंपी गई हैं, जिसके बाद मैसूर और बेलगावी नगर निगम में पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस महंगाई को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।

