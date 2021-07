कर्नाटक के CM पद से इस्तीफा देने के बाद येदियुरप्पा का पहला ट्वीट, पीएम मोदी-अमित शाह के लिए कही यह बात

Bangalore

oi-Love Gaur

बेंगलुरु, 26 जुलाई: कर्नाटक में जारी सियासी घमासान का आखिरकार अंत हो गया। सोमवार को बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। येदियुरप्पा ने यह घोषणा उस वक्त की जब कर्नाटक में बीजेपी सरकार को 2 साल पूरा होने जा रहे हैं। इस बीच येदियुरप्पा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का निर्णय किया है। अब अपने पद से इस्तीफा देने के बाद येदियुरप्पा ने पहला ट्वीट किया है।

अपने ट्वीट में बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि पिछले दो सालों से राज्य की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने का फैसला किया है। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं विनम्र और राज्य के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे दो साल कर्नाटक की सेवा करने का मौका देने के लिए मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभारी हूं।

It has been an honour to have served the state for the past two years. I have decided to resign as the Chief Minister of Karnataka. I am humbled and sincerely thank the people of the state for giving me the opportunity to serve them. (1/2)