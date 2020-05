अहमदाबाद में अब मेयर विजय नेहरा हुए क्वारंटाइन, मुकेश कुमार को सौंपा चार्ज, खुद बताया

Ahmedabad

oi-Vijay

अहमदाबाद। गुजरात में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव अहमदाबाद शहर में दिख रहा है। इस एक ही शहर में कोरोना वायरस के गुजरात के आधे से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 4 हजार पार चला गया है। मंगलवार शाम चौंकाने वाली खबर आई कि, अब तो यहां के म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा भी क्वारंटाइन में चले गए हैं। वह दो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब किसी से नहीं मिलेंगे। क्वारंटाइन में जाने से पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मुकेश कुमार को सौंप दी।

विजय नेहरा ने किया था चौंकाने वाला खुलासा

ज्ञातव्य है कि, अहमदाबाद शहर में कोरोना के कारण 200 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 4076 हो चुका है। सक्रिय मरीजों की तादाद 3000 से ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहां राज्य के कुल मरीजों के आधे से भी ज्यादा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। बीते दिनों निगम आयुक्त (म्युनिसिपल कमिश्नर) विजय नेहरा ने ही एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। नेहरा ने कहा था कि, अहमदाबाद में हर 4 दिन में कोरोना वायरस के मामले दोगुने होते जा रहे हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो मई महीने के अंत तक मरीजों की संख्या 8 लाख तक पहुंच जाएगी।

I came into contact with two persons during my field visits who tested positive subsequently

As per existing guidelines, I have been advised self isolation at home for 14 days.

Looking forward to rejoining the #FightAgainstCOVID19 very soon