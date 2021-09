ICAI CA जुलाई परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित, डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें चेक

Jobs

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 13 सितंबर: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जुलाई 2021 में आयोजित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फाइनल परीक्षा (पुराना-नया कोर्स) और फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम थोड़ी देर पहले जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट icaiexam.icai.org, caresults.icai.org, icai.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।

सीए फाइनल और फाउंडेशन का रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी को इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

Results of the Chartered Accountants Final Examination (Old course & New Course) and Foundation Examination held in July 2021 declared.

