Government jobs:केंद्र सरकार ने संसद में माना करीब 10 लाख पद हैं खाली, बताई भर्ती की योजना

नई दिल्ली, 20 जुलाई: केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा है कि पिछले साल तक उसके विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में करीब 10 लाख पद खाली थे। लेकिन, सरकार ने मिशन मोड में भर्ती को लेकर बड़ी उम्मीद भी जताई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विभागों और मंत्रालयों से कहा था कि डेढ़ साल में मिशन मोड में 10 लाख पदों पर नियुक्तियां करें। ऐसे समय में जब बेरोजगारी को विपक्ष ने बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है, सरकार की ओर से एक उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश होने लगी है।

English summary

The Central Government has told the Lok Sabha that in March 2021, out of the total sanctioned posts of central employees in the country, 9.79 lakh posts were lying vacant