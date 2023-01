क्या NITI आयोग Public Sector Banks को निजी हाथों में सौंपेगा ? FACT चेक में जानिए पूरी हकीकत

क्या नीति आयोग कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने की योजना बना रहा है ? फैक्ट चेक में इस बात की पड़ताल

Fact Check

oi-Jyoti Bhaskar

बैंकों का निजीकरण हमेशा बड़ा सवाल रहा है। इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद NITI आयोग की नीति पर अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने इन दावों की पड़ताल की है। पीआईबी ने उन रिपोर्ट्स को फर्जी करार दिया है जिनमें दावा किया गया है कि नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण के लिए Public Sector Banks की सूची जारी की है।

दरअसल, फैक्ट चेक में उन मीडिया रिपोर्ट्स को फर्जी पाया गया है जिनमें सार्वजनिक बैंकों की सूची जारी करने का दावा किया गया। पीआईबी ने शुक्रवार को कहा, दावा किया गया है कि नीति आयोग ने निजीकरण के लिए सार्वजनिक बैंकों की सूची जारी की है। PIB ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में उल्लिखित ऐसी कोई सूची नीति आयोग ने कभी भी किसी फॉर्मेट में साझा नहीं की।

पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में बैंकों के निजीकरण संबंधी खबरों को झूठा पाया और आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नोटिफिकेशन जारी किया। पीआईबी ने 6 जनवरी, 2023 को जारी बयान में कहा, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण पर नीति आयोग की सूची के संबंध में मीडिया में एक काल्पनिक संदेश प्रसारित किया जा रहा है।"

Several media reports claim that a list has been shared by Niti Aayog on the privatization of Public Sector Banks#PIBFactCheck

▶️This claim is #Fake

▶️No such list has been shared by @NITIAayog in any form.

🔗https://t.co/HOQDDDoMS8 pic.twitter.com/ZDETUQjAJ5