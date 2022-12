Fact Check: इंटरनेशनल यात्रियों के लिए COVID-19 निगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य, जानें सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव COVID-19 टेस्ट अनिवार्य करने की योजना बनाई है।

Fact Check

oi-Love Gaur

COVID-19 Fact Check News: चीन में अचानक कोरोना के नए वैरिएंट से मची तबाही के बीच भारत सरकार पर भी सतर्क हो गई है। चीन में बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले रिपोर्ट होने के बाद देश और दुनिया में चिंता फैल गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव COVID-19 टेस्ट अनिवार्य करने की योजना बनाई है। ऐसे में क्या है इस दावे की सच्चाई जानिए...

ट्वीट यूजर ने किया दावा

दरअसल, गुरबख्श सिंह चहल नाम के एक ट्विटर यूजर ने अपने पोस्ट में BNN India की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की योजना अधिक मामलों वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एक COVID-19 निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य करने की है।

#FakeNews

This message is circulating on social media platforms regarding #COVID19 testing of incoming passengers to India.

The message is #FAKE and #MISLEADING. pic.twitter.com/nNRnFTqaod