फैक्ट चैक: कोरोना वैक्सीन लेने के लिए देने होंगे 500 रुपए, जानिए वायरल मैसेज की सच्चाई

Fact Check

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। देश में 16 जनवरी को कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। जिसके बाद एक करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। एक मार्च से टीकाकरण का अगला दौर शुरू होना है। जैसे-जैसे टीकाकरण के अगले दौर की तारीख नजदीक आ रही है, कई तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर आने लगे हैं। जिसमें वैक्सीन लेने के लिए 500 रुपए चार्ज, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन और कई दावे किए जा रहे हैं। जिसमें कुछ एकदम फर्जी तो कुछ आधी-अधूरी सच्चाई के साथ चलाए जा रहे हैं।

पीआईबी फैक्ट चैक ने इन दावों की सच्चाई बताई है। पीआईबी फैक्ट चैक ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि कुछ व्हाट्सएप मैसेज में कहा जा रहा है कि एक मार्च से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में अगर कोई टीका लगवाएग तो उसे 500 रुपए देने होंगे। साथ ही आधार कार्ड लाना जरूरू होगा। इसके अलावा टीका उनको ही लगेगा, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड ले जाना जरूरी होगा।

केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने कहा है कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे ये मैसेज दावे भ्रामक हैं। इनमें कई बातों को अलग तरह से पेश किया गया है। पीआईबी ने कहा है कि1 मार्च से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में 60 साल से ज्‍यादा उम्र वाला हर व्‍यक्ति वैक्सीन लगवा सकेगा। वहीं 45 साल से ज्‍यादा उम्र वाले ऐसे लोग जिन्‍हें पहले से ऐसी बीमारियां हैं जिनसे उन्‍हें कोविड-19 का ज्‍यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा।

Several claims are being made in a forwarded #WhatsApp message regarding the next phase of the #COVID19 vaccination drive. #PIBFactCheck: These claims are #Misleading. For more information related to the vaccination drive, read here: https://t.co/7XBo6zJ3Pj pic.twitter.com/6rbr6Z7tTb