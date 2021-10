Fact Check: क्या आपसे भी ईमेल, मैसेज के जरिए मांगी गई है वित्तीय जानकारी? तो जान लें साइबर क्राइम ने क्या कहा?

Fact Check

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर: आजकल साइबर क्राइम बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया है। आये दिन साइबर क्राइम से जुड़ी ठगी का मामला सुनने को मिलता है। साइबर क्राइम में वैसे अपराध शामिल होते हैं, जिसमें कंप्यूटर या ऑनलाइन के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है। खासकर फेस्टिवल सीजव में आकर्षक ऑफर देने के बहाने साइबर क्राइम की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। उपभोक्ता की निजी और वित्तीय जानकारी धोखे से मांगकर अपराधी सिक्योरिटी को नुकसान तो पहुंचाता ही है साथ ही उपभोक्ता के पैसे भी चुराया जा सकता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए भारत सरकार की ओर संचालित अधिकारिक ट्विटर हैंडल 'साइबर दोस्त' ने लोगों को सचेत रहने को कहा है।

साइबर दोस्त ने ट्वीट कर कहा है, ईमेल, टेक्स्ट, संदेश या फोन कॉल के माध्यम से व्यक्तिगत या कोई भी वित्तीय जानकारी के लिए अजनबियों के अनुरोध पर कभी भी प्रतिक्रिया न दें। सावधान रहें और साइबर क्राइम से सेफ रहें। यानी अगर आपको किसी भी तरह का फोन, मैसेज या ईमले निजी जानकारी मांगी जाए तो बिल्कुल भी शेयर ना करें।

Never respond to strangers on their request for personal/financial information via email, text, messages or over the phone call. Beware & Be #Cybersafe #CyberSecMonth pic.twitter.com/SXeQrV7vNm