Fact Check: क्या श्रद्धांजलि देते वक्त शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर थूका था?

मुंबई, 07 जनवरी। रविवार का दिन पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा दुख लेकर आया क्योंकि इस दिन भारत की स्वरकोकिला लता मंगेशकर ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत रत्न लता मंगेशकर के जाने से संगीत का एक युग समाप्त हो गया है।। बता दें कि लता मंगेशकर को 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पातल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो 29 दिनों तक जीवन से संघर्ष करती रहीं लेकिन कल सुबह उनके संघर्ष पर विराम लग गया। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर के निधन पर देश में दो दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य दिग्गजों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी।

Fringe targetting @iamsrk by falsely accusing him of spitting at #LataMangeshkar Ji’s funeral should be ashamed of themselves. He prayed & blew on her mortal remains for protection & blessings in her onward journey. Such communal filth has no place in a country like ours 🤲🏼🙏🏼 pic.twitter.com/xLcaQPu1g8