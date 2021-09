Fact Check: क्या Aspirin खाने से ठीक हो रहा कोविड-19? सरकार ने बताई सच्चाई

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 08 सितंबर: कोरोना के खिलाफ देशभर में युद्धस्तर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इस बीच सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में सोशल मीडिया पर लोग भ्रामक मैसेज करने से बाज नहीं रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि कोविड-19 वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया है और इसका इलाज एस्पिरिन जैसी दवा से किया जा सकता है। आखिर क्या है इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए...

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा करते हुए बताया गया है कि सिंगापुर ने एक ऐसे व्यक्ति का शव परीक्षण किया, जिसकी मौत कोरोना से हुई थी। इस दौरान पाया गया कि कोरोना वायरस नहीं एक बैक्टीरिया है और इसे एस्पिरिन जैसी दवा से ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि सिंगापुर कोविड-19 के शव का परीक्षण (ऑटोप्सी) करने वाला दुनिया में पहला देश बन गया है। साथ ही बताया गया कि कोरोना वायरस बीमारी को ठीक करने में एस्पिरिन की भूमिका पर एक अध्ययन किया गया है।

A forwarded #WhatsApp message claims that #COVID19 is not a virus but a bacteria and it can be cured with anticoagulants like aspirin.#PIBFactCheck

▶️ This claim is #FAKE!

▶️ #COVID19 is a virus not a bacteria.

▶️ It can not be cured with anticoagulants like aspirin. pic.twitter.com/e8RgPRFL0C