फैक्ट चैक: क्या ICMR ने कोरोना से बचने के लिए जारी की है 21 बिंदुओं की गाइडलाइन?

नई दिल्ली, 7 मई: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कई तरह के दावे सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नाम से एक मैसेज फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। इस मैसेज में 21 प्वाइंट दिए गए हैं। इनके बारे में कहा गया है कि ये 21 प्वाइंट आईसीएमआर की ओर से जारी किए गए हैं, जिनको मानकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इस मैसेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आईसीएमआर की ओर से साफ किया गया है कि ये पूरी तरह से फर्जी है।

क्या कहा जा रहा है मैसेज में

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में 21 बिंदु बताए गए हैं। इनमें कहा गया है कि अगले 2 साल तक विदेश यात्रा न करें, करीब 1 साल तक बाहर खाना खाने ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, शाकाहारी भोजन को तवज्जो दें, अपनी इम्युनिटी बढ़ाएं, बाहर से आकर नहाएं, सैलून पर खास ध्यान रखें, अगले 6 महीने तक सिनेमा हॉल या भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं.. इस तरह की 21 बातें इस मैसेज में कही गई हैं। जिनको आईसीएमआर की एडवाइजरी कहा गया है।

ICMR ने मैसेज पर क्या कहा

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने अपने आधाकारिक ट्विटर हैंडल पर मैसेज को शेयर करते हुए कहा है कि ये सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। हम साफ करना चाहते हैं कि आईसीएमआर की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है।

