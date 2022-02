RBI के नाम पर लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं ठग, मेल के जरिए मांगी जा रही है पर्सनल जानकारी

Fact Check

नई दिल्ली, फरवरी 09। इंटरनेट के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कुछ दुष्प्रभाव भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे अधिक तो साइबर क्राइम का बढ़ना है। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले ठग आए दिन नए-नए तरीके खोज रहे हैं। इस बीच इन ठगों ने ठगी का एक नया तरीका खोजा है, जिसके तहत RBI के नाम पर लोगों को एक मेल भेजा जा रहा है, जिसमें व्यक्ति की पर्सनल जानकारी मांगी जा रही है और उस मेल में व्यक्ति को 4 करोड़ 75 लाख रुपए की पेशकश की जा रही है।

पर्सनल डिटेल वाला मेल है पूरी तरह से फर्जी

PIB फैक्ट चेक टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि RBI के नाम से भेजी जा रही ये मेल पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है, "RBI के नाम पर भेजा जा रहा मेल पूरी तरह से फर्जी है। अत: RBI की तरफ से व्यक्ति की पर्सनल जानकारी मांगने के लिए कोई मेल नहीं भेजा जा रहा है।

