White Hakik Stone: मानसिक समस्याएं दूर कर देता है 'सफेद हकीक'

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 18 जून। रत्न शास्त्र में हकीक पत्थर का विस्तार से वर्णन मिलता है। हकीक अपने पाए जाने के स्थान के अनुसार अनेक रंगों में पाया जाता है लेकिन इनमें से सफेद हकीक का संबंध चंद्र से होता है। जिसका सीधा प्रभाव चंद्र को मजबूत करने पर होता है। अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का मूलांक 2 होता है उन्हें सफेद हकीक पहनने की सलाह दी जाती है। इसी तरह वैदिक ज्योतिष में चंद्र को मजबूत बनाने के लिए सफेद हकीक पहनाया जाता है।

चंद्र का संबंध मन और मस्तिष्क से होता है इसलिए जो लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, जो छोटी-छोटी बातों पर चिंता करने लगते हैं। जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका किसी काम में मन नहीं लगता उन्हें सफेद हकीक जरूर धारण करना चाहिए। शिक्षा, व्यापार, विदेश व्यापार या चंद्र से जुड़े कार्यो वाले लोगों को पूर्ण सफलता के लिए सफेद हकीक को अंगूठी में जड़वाकर या इसकी माला धारण करना चाहिए।

आइए जानते हैं सफेद हकीक के और लाभ

