Constellations: ज्योतिष की भाषा में क्या है नक्षत्रसूची?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 25 मार्च। नक्षत्रसूची शब्द से आमतौर पर लोग आकाश मंडल में स्थित नक्षत्रों की किसी सूची का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन ज्योतिष की भाषा में इसका अर्थ सर्वथा भिन्न है। बृहत्संहिता, पीयूषधारा जैसे ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में नक्षत्रसूची के बारे में विस्तार से बताया गया है।

इन ग्रंथों के अनुसार नक्षत्रसूची कोई तारा, ग्रह या नक्षत्र नहीं होता, बल्कि वे लोग होते हैं तो ज्योतिष का पठन, पाठन, अध्ययन किए बिना ही ज्योतिषी बन बैठते हैं। आजकल की सामान्य भाषा में कहा जाए तो नक्षत्रसूची वे लोग होते हैं जो नकली ज्योतिषी होते हैं।

Dashamata Vrat 2022 : कब है दशामाता व्रत, जानिए पूजा विधि और कथा

English summary

The constellations in the night sky are connected to myth and legend, as well as the unscientific concepts of astrology. here is Read everything about Constellations.