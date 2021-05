Lunar Eclipse 2021 : खग्रास चंद्र ग्रहण 26 मई को, दिखाई नहीं देगा, सूतक-दान करने की आवश्यकता नहीं

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 20 मई। वैशाख पूर्णिमा 26 मई 2021 बुधवार को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण उत्तर-पश्चिम-दक्षिण एवं पूर्व के अधिकांश क्षेत्रों मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि प्रदेशों में दिखाई नहीं देगा। यह चंद्रग्रमण 20-25 मिनट की अवधि का ग्रस्तोदय रूप में भारत के सुदूर पूर्वी भू भागों में दिखाई देगा। ग्रहण का स्पर्श भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 3.15 बजे होगा और मोक्ष सायं 6.21 बजे रहेगा। कुल अवधि 3 घंटे 6 मिनट रहेगी। जिन सुदूर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सायंकाल 6.21 मिनट के पूर्व चंद्रोदय होगा वहां पर चंद्रोदय से लेकर 6.21 बजे तक ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण होगा।

सुदूर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों का चंद्रोदय का समय इस प्रकार है-

इम्फाल में 25 मिनट तथा कोलकाता में मात्र 6 मिनट यह ग्रहण होगा। उपर्युक्त स्थानों के अलावा समस्त भारत पश्चिमोत्तर-दक्षिण व पूर्व भारत के बिहार राज्य के किसी भी स्थान पर सायंकाल चंद्रोदय 6.21 बजे के बाद ही होगा।

कुछ प्रमुख नगरों का चंद्रोदय इस प्रकार है-

इसलिए यह चंद्र ग्रहण सुदूर पूर्वी भारत के कुछ भागों को छोड़कर समस्त भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए ग्रहण का सूतक, दान, स्नानादि आदि नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी धार्मिक कार्य ग्रहण के निमित्त करने की आवश्यकता नहीं है।

English summary

Lunar Eclipse 2021 on May 26, Know everything related to the first lunar eclipse of the year in full details.