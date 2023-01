February 2023 Muhurat: फरवरी में ये हैं शादी के मूहूर्त, जानिए कब है पंचक? कब कर सकते हैं गृहप्रवेश और मुंडन

शादी-विवाह, गृहप्रवेश और मुंडन जैसे कामों के लिए मुहूर्त देखना बहुत जरूरी होता है। ग्रहों-नक्षत्रों की चाल के आधार पर ही शुभ मुहूर्त का आंकलन होता है।

February 2023 Muhurat ( विवाह, मुंडन, गृहप्रवेश): फरवरी में शादी, गृहप्रवेश और मुंडन के काफी अच्छे मुहूर्त हैं। सनातन धर्म में हर काम का एक शुभ समय होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अच्छे पलों में किया गया काम हमेशा फलदायक होता है इसलिए शादी-विवाह, गृहप्रवेश और मुंडन जैसे कामों के लिए मुहूर्त देखना बहुत जरूरी होता है। ग्रहों-नक्षत्रों की चाल के आधार पर ही शुभ मुहूर्त का आंकलन होता है। यहां हम आपके लिए लाए हैं फरवरी माह के शुभ मूहूर्त की लिस्ट, जिसे देखकर आप आसानी से अपने कार्यों के मुताबिक कार्यक्रम की प्लानिंग कर सकते हैं।

फरवरी के शादी के शुभ मूहूर्त

फरवरी के गृहप्रवेश मुहूर्त

मुंडन मुहूर्त

फरवरी में पंचक

19 फरवरी रात्रि 1.15 से 23 फरवरी रात्रि 3.43 तक

वाहन खरीद मुहूर्त

क्या होता है पंचक?

दरअसल पांच नक्षत्रों के संयोग को पंचक कहते हैं, ये वक्त शुभ नहीं माना जाता है और इसी कारण इस टाइम कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है। पांच नक्षत्रों के नाम शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद , घनिष्ठा और रेवती हैं, जो कि अशुभ कहलाते हैं। ज्योतिष के मुताबिक जब चन्द्रमा, कुंभ और मीन राशि पर रहता है, तब उस समय को ही पंचक कहते हैं।

भगवान गणेश का ध्यान

अच्छे मुहूर्त में काम करने से पहले हमेशा भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए ऐसा करने से इंसान के ऊपर आने वाली साराबाधाएं दूर हो जाती हैं और कार्य अच्छे से संपन्न होता है।

ये हैं गणेश मंत्र

