Chandra Grahan 2022 : ग्रहण के दौरान अपनी राशि के अनुसार करें दान, मिलेगा धन

चंद्रग्रहण के दौरान करें दान: कार्तिक पूर्णिमा पर 8 नवंबर 2022 को आ रहा खग्रास चंद्रग्रहण अनेक राशियों के लिए शुभ नहीं है। यह ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। मेष राशि का स्वामी मंगल वर्तमान गोचर में मिथुन राशि में वक्री चल रहा है। इसलिए अनेक राशियों पर इसका विपरीत प्रभाव होगा। ग्रहण के दोष से बचने के लिए सभी राशि के जातकों को अपनी-अपनी राशि के अनुसार ग्रहों से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है तथा शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। दान से धन-संपत्ति, सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होगी।

आइए जानते हैं किस राशि के जातक कौन सी वस्तुओं का दान करें-

कब करें दान

जातक अपनी राशि के अनुसार उपरोक्त में से किन्हीं भी दो वस्तुओं का चयन करके अपनी साम‌र्थ्य के अनुसार मात्रा तय करके ग्रहणकाल के दौरान दान का संकल्प ले। यदि दान लेने वाला उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए तो ग्रहण की अवधि में ही दान कर दें अन्यथा ग्रहण समाप्ति के पश्चात स्नानादि करके दान करें या किसी मंदिर में रख आएं।

