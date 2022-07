Biggest Supermoon 2022 : 'ब्लडमून' के बाद खत्म हो जाएगी दुनिया? जानिए 'सुपर मून' से जुड़ी भ्रांतियां

Astrology

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 12 जुलाई। बुधवार की शाम पूरा ब्रह्मांड एक अनोखी घटना का गवाह बनेगा क्योंकि गुरु पूर्णिमा के खास पर्व पर चंदा मामा अपनी बहन पृथ्वी के काफी निकट होंगे, जिसकी वजह से इनका आकार काफी बड़ा दिखाई देगा और साथ ही ये काफी चमकीले भी नजर आएंगे, यानी कि बुधवार को लोगों को 'सुपर मून' या 'ब्लड मून' देखने को मिलेगा। इस खगोलीय घटना को लेकर जहां वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर कुछ भ्रांतियां भी हैं, जिसके कारण कुछ लोग इस घटना को अच्छा नहीं मानते हैं।

English summary

Skies will be bright and well lit on July 13 as the Earth is all set to witness a ‘supermoon’ on Wednesday, bringing the lunar body at the closest distance this year.Know the Myths for the 'Bloodmoon'.