नैचुरल फार्मिंग की मिसाल : 10वीं पास किसान खेती में ऐसे रमे कि मिल गया देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान

Agriculture

oi-Jyoti Bhaskar

झालावाड़ (राजस्थान), 11 मई : किसी ने क्या खूब कहा है कि किताबी ज्ञान की तुलना में अनुभव अधिक सिखाता है। राजस्थान के झालावाड़ में रहने वाले किसान हुकुमचंद पाटीदार पर यह कथन सटीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10वीं क्लास पास करने के बाद उन्होंने एकेडमिक ज्ञान या डिग्री हासिल नहीं की। हुकुमचंद पाटीदार को नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब वे राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों में ग्रैजुएशन और मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करने आने वाले युवाओं के लिए खेती-किसानी की पढ़ाई का सिलेबस तैयार कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में बीएससी, एमएससी और रिसर्च (पीएचडी) करने को इच्छुक युवा हुकुमचंद पाटीदार के व्यावहारिक जीवन के अनुभव से लाभ उठा सकेंगे।

English summary

Hukumchand Patidar, awarded Padma Shri in 2019 for contribution in natural farming. He is a Class 10 pass farmer from Jhalawar, Rajasthan designing curriculum on natural farming. Students of BSc, MSc and PhD in agricultural universities shall be benefited from his practical life experience.