Tommy Atkins : अमेरिकी मैंगो की भारत में खेती, मधुमेह पीड़ित भी खा सकते हैं ये आम

नई दिल्ली, 29 मई : गर्मी के मौसम में अगर आपको आम से दूर रहना पड़े तो ये किसी सजा से कम नहीं। मधुमेह के मरीजों को सेहत ठीक रखने के लिए 'फलों के राजा' आम से परहेज करना पड़ता है। शुगर और ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने के लिए गर्मी में आम खाने से वंचित रहने वाले लोगों के लिए अमेरिकी प्रजाति का आम शानदार ऑप्शन है। इस आम की खेती गुजरात के गिरसोमनाथ और उत्तराखंड में की जा रही है। ब्लैक मैंगो के नाम से पॉपुलर आम की प्रजाति टॉमी ऐटकिन्स (Tommy Atkins) की खेती भारत में पहली बार उत्तराखंड के नैनीताल में की गई थी। डायबिटिज कैपिटल के रूप में भारत के साथ नेगेटिव सुर्खियां जुड़ चुकी हैं। हालांकि, उत्पादों की लोकप्रियता के मामले देखे तो ब्लैक मैंगों की डिमांड भारत में बढ़ रही है। ऐसे में ब्लैक मैंगो की खेती में संभावनाएं टटोलने और मधुमेह पीड़ित के लिए आम का ऑप्शन जानने के लिए पढ़िए ये रिपोर्ट

Know about Mango variety Tommy Atkins (from Florida in USA), also known as black mango. Farming of Tommy Atkins alias black mango in Gujarat and Uttarakhand. Tommy Atkins popular among diabetics in India and USA.