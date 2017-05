'थानेदार ने छीन लिए 15,000 रुपए, कहा केस में फंसा दूंगा'

व्यापारी ने आरोप लगाया है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसकी जेब से 15,000 रुपए ले लिए और फर्जी केस में अंदर कराने की धमकी दी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 18:21 [IST]

English summary

Policeman took 15000 rupees from a trader in Uttar Pradesh.