छाता विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भरा पर्चा

नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के मिशन को आगे बढ़ाना है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 12:18 [IST]

English summary

BJP candidate Laxmi Narayan Chaudhary filed nomination from Chhata assembly seat in UP election.