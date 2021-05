Parshuram Jayanti 2021: भगवान परशुराम के बारे में कुछ खास बातें

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 12 मई। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ था। इस बार यह तिथि 14 मई 2021 शुक्रवार को आ रही है। भगवान परशुराम की जन्म स्थली वर्तमान में मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के मानपुर ग्राम में जानापाव नामक पर्वत पर है। जानापाव पर्वत से चंबल समेत सप्तनदियों का उद्गम भी होता है। परशुराम ब्राह्मण वंश के जनक और सप्तऋषियों में से एक हैं। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका हैं। इन्हें भगवान विष्णु का आवेशावतार कहा जाता है। पौराणिक आख्यानों में वर्णन है किभगवान परशुराम का जन्म छह उच्च ग्रहों के संयोग में हुआ था जिस कारण वे परम तेजस्वी, ओजस्वी, पराक्रमी और शौर्यवान थे। वे माता-पिता के परम आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने पिता के कहने पर अपनी ही माता का सिर काट दिया था और पिता से वरदान स्वरूप माता को जीवित करवा लिया था।

जन्मोत्सव पर ब्राह्मण समाज करता है विशेष पूजा

अक्षय तृतीया पर संपूर्ण ब्राह्मण समाज अपने आराध्य देव भगवान परशुराम का विशेष पूजन करता है। इस दिन समाज द्वारा शोभायात्राएं निकाली जाती हैं और विशेष आयोजन होते हैं। हालांकिइस बार लाकडाउन के कारण बड़े आयोजन कहीं नहीं होंगे।

