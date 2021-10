Happy Navratri 2021: इस नवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास संदेश

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। नवरात्रि का प्रारंभ 7 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस नवरात्रि में मां के नौ रूपों की पूजा की जाती है। मां के सभी रूप शक्ति के पर्याय है। इन नौ रूपों की पूजा करने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मां दुर्गां का भक्त हमेशा खुश रहता है और उसे कभी कोई परेशानी नहीं होती है। इन विशेष दिनों को आप बहुत ज्यादा खास बना सकते हैं सुंदर संदेशों से, इसलिए यहां हम आपके लिए लाएं हैं नवरात्रि के खूबसूरत संदेश , जो आप अपनों को भेजकर इस पर्व को और खास बना सकते हैं।

