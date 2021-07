Bhaddali Navami 2021: देवशयन से पूर्व विवाह का आखिरी शुभ मुहूर्त भड़ली नवमी 18 जुलाई को

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 13 जुलाई। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है और चार माह के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस कारण विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यो पर चार माह के लिए प्रतिबंध लग जाता है। इसलिए देवशयन से पूर्व विवाह का अंतिम शुभ मुहूर्त भड़ली नवमी होता है, जिस पर बिना कोई पंचांग शुद्धि देखे विवाह आदि किए जा सकते हैं। इस बार भड़ली नवमी 18 जुलाई 2021 रविवार को आ रही है। इस दिन देशभर में बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होते हैं। यह दिन आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है। इसलिए इस दिन देवी मंदिरों और घरों में हवन-पूजन आदि कर कन्या पूजन किया जाता है।

भगवान लक्ष्मीनारायण देते हैं समृद्धि का आशीर्वाद

भड़नी नवमी के दिन व्रत भी रखा जाता है और इस दिन भगवान लक्ष्मीनारायण का विधिवत पूजन किया जाता है। सत्यनारायण पूजा की तरह ही भड़ली नवमी पर भगवान लक्ष्मीनारायण का पूजन किया जाता है। एक चौकी पर केले के पत्तों से मंडप सजाकर उसमें लक्ष्मीनारायण की मूर्ति या तस्वीर रखकर षोडशोपचार पूजन संपन्न किया जाता है। पंच मेवे, फल, पंचामृत, मिष्ठान्न का नैवेद्य लगाकर आरती की जाती है और स्वजनों आदि में प्रसाद का वितरण किया जाता है। जो लोग चातुर्मास में व्रत रखते हैं वे भी इसी दिन चातुर्मास करने का संकल्प भगवान विष्णु के समक्ष लेते हैं।

The important fact related to Bhadli Navmi is that the day is usually considered to be the last day in the year for solemnizing marriages in the Hindu community.