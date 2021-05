नंदीग्राम फतह करने के बाद बोले सुवेंदु अधिकारी, जनता के कल्याण के लिए करता रहूंगा काम

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता, मई 2। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट पर जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने जनता का आभार प्रकट किया है। ममता बनर्जी के खिलाफ मिली जीत को लेकर सुवेंदु ने कहा है कि मैं नंदीग्राम के लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना प्यार, विश्वास और आशीर्वाद अपने समर्थन के रूप में मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अगले पांच साल जनता के प्रतिनिधि के रूप में उनके कल्याण के लिए कार्य करता रहूंगा।

करीब 2000 वोट से जीते शुभेंदु अधिकारी

आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी से बीजेपी में आए सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से करीब 2000 वोट से जीत गए हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला ममता बनर्जी से था। वहीं ममता बनर्जी ने अपनी हार तो स्वीकार कर ली है, लेकिन उन्होंने इस सीट पर मतगणना में गड़बड़ी की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो यहां पर दोबारा से मतगणना चाहती हैं।

My sincere thanks to great people of Nandigram for their love, trust, blessings& support&for choosing me as their representative & MLA from Nandigram. It's my never-ending commitment to be of service to them & working for their welfare. I'm truly grateful: BJP's Suvendu Adhikari pic.twitter.com/wnq6LTwp1l