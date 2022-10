सऊदी अरब से वाराणसी आया शव, 'ताबूत' खुला तो परिजनों ने पूछा- यह क्या है? अफसर भी हैरान

Varanasi

oi-Pravinkumar Yadav

वाराणसी, 01 अक्टूबर : वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक अजिबो-गरीब मामला देखने को मिला। सऊदी अरब में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, उसकी जगह किसी दूसरे का शव विमान से वाराणसी आ गया। ताबूत खोलकर परिजनों ने जब देखा तो हैरान रह गए। उसके बाद परिजन शव लेने से इन्का‍र कर दिए। मध्य रात्रि तक एयरपोर्ट पर शव लेकर परिजन वापस करने के लिए अड़े रहे। बाद में शव को शिवपुर मोर्चरी में रखवाया गया। विमान से मृतक की जगह किसी दूसरे का शव आने का मामला सुनकर अधिकारी भी हैरान हैं।

Embassy is trying to find out the reasons and also obtaining the report from the concerned cargo agent in this case. Family will be contacted soon.