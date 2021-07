पीएम मोदी ने काशी को दिया 'रुद्राक्ष' सेंटर का तोहफा, बोले- हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है जापान

Varanasi

oi-Vinay Saxena

वाराणसी, 15 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र 'रुद्राक्ष' का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। मुझे याद है, शिंजों आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे, तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत के परममित्र जापान के प्रधानमंत्री श्री योशीहिदे सुगा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोषी जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री योशीहिदे जी उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक, लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये 'इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर- रुद्राक्ष' आज इसी रचनात्मकता का इसी गतिशीलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की सोच है कि हमारा विकास हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये विकास सर्वमुखी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको जोड़ने वाला होना चाहिए।

'Rudraksh' has modern shine and cultural aura. This project potrays India-Japan ties and scope for future opportunities. Today, with the efforts of both countries, a new chapter has been written on development and bilateral relations: PM Modi in Varanasi pic.twitter.com/WdH73ZT6Dg