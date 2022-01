उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हुए भावुक, कहना पड़ा- 'मैं कहीं रहूं मेरी आत्मा हमेशा आप के साथ है'

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 5 जनवरी। उत्तराखंड में जैसे-जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे प्रत्याशियों को लेकर भी कयासबाजी शुरू हो चुकी है। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों दलों के बड़े चेहरों के चुनाव लड़ने को लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कांग्रेस में जहां पूर्व सीएम हरीश रावत के चुनाव न लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बार विधानसभा सीट बदलने की चर्चा तेज हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय संकल्प यात्रा के समापन पर खटीमा में संबोधित करते हुए सार्वजनिक मंच से भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनके खटीमा से चुनाव लड़ने को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। इस दौरान वे काफी भावुक भी नजर आए।

English summary

Why did the Chief Minister of Uttarakhand become emotional, had to say- 'Wherever I stay, my soul is always with you'