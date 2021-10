उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में प्रभारियों के प्रवास के पीछे की भाजपा की क्या है रणनीति, जानिए पूरा मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 15 अक्‍टुबर। उत्तराखंड में सत्ता वापसी के लिए सत्ताधारी भाजपा ने अब बूथ लेवर पर होमवर्क करना शुरू कर दिया है। इसके लिए स्थानीय नेताओं के अलावा सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों को प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। जो कि विधानसभा वार 70 सीटों पर प्रवास कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके लिए सभी की जिम्मेदारी तय की जा रही है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा भी अब अक्टूबर अंतिम सप्ताह में होगा। जिससे पहले प्रभा​री अपने स्तर से रिपोर्ट तैयार करेंगे।

ये भी पढ़ें-AAP के संपर्क में भाजपा, कांग्रेस के कई नेता, करेक्टर, करप्शन और धर्म की भावना को देखकर ही एंट्री: कर्नल

English summary

What is the strategy of the BJP behind the migration of in-charges in 70 assemblies of Uttarakhand, know the whole matter