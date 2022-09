'सही को नहीं छेड़ेंगे, गलत लोगों को नहीं छोड़ेंगे', कुर्सी संभालते ही एक्शन में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 13 सितंबर। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष शादाब शम्स ने कामकाज संभालते ही वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर सख्त रूख अपनाया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने सबसे पहले पिरान कलियर क्षेत्र से आ रही शिकायतों पर सख्त कदम उठाने की बात की है। लेकिन अपने एक बयान से शम्स सियासी दलों के निशाने पर आ गए हैं। शम्स ने पिरान कलियर क्षेत्र में देह व्यापार, सेक्स रैकेट, ड्रग्स माफिया राज को खत्म करने की बात की है। जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। इन सभी मुद्दों पर वन इंडिया हिंदी ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की।

ये भी पढ़ें- तो इतिहास बनकर रह जाएगा देहरादून का ऐतिहासिक कनॉट प्लेस, जानिए क्यों हो सकता है जमींदोज

English summary

'Won't disturb the right, will not spare the wrong people', Uttarakhand Waqf Board President Shadab Shams came into action as soon as he took charge