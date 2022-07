गाड़ी की नंबर प्लेट को पहचानना मुश्किल, 'नंबर लिखा है या पापा', अब पुलिस ने सिखाया सबक, जानिए पूरा मसला

Uttarakhand

देहरादून, 14 जुलाई। उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस की एक कार्रवाई सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। एक कार चालक ने अपने नंबर प्लेट पर नंबर 4141 की जगह पापा लिखवा दिया। हालांकि देखने में नंबर और पापा शब्द एक जैसे ही लग रहे थे। ​लेकिन ट्वीट के जरिए एक शिकायतकर्ता ने इस नंबर प्लेट की कंप्लेन कर दी। जिसके बाद पुलिस ने एक कार मालिक को यातायात पुलिस ऑफिस बुलाकर नंबर प्लेट भी बदलवाई साथ ही चालान भी काटा है।

पुलिस को मिली शिकायत तो ऑफिस बुलाकर की शिकायत

जब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हुई है तब से फोर व्हीलर और टू व्हीलर के नंबर की जगह दूसरे नाम या स्लोगन लिखने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। नंबर प्लेट का लिखने का तरीका और स्टाइल भी अब एक समान ही है। ऐसे में अब कोई भी नंबर प्लेट से छेड़खानी करेगा तो पकड़ा जाएगा। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड में सामने आया है। एक फोर व्हीलर में नंबर प्लेट की जगह पापा लिखा हुआ था। किसी व्यक्ति ने यातायात पुलिस को इसकी फोटो भेजकर शिकायत कर दी। जिसके बाद यातायात पुलिस ने कार को ट्रेस कर कार्रवाई की। अपने ट्विटर हैंडल पर फोटो साझा करते हुए, उत्तराखंड पुलिस ने लिखा,

लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए

पुलिस की इस कार्रवाई पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए हैं। कुछ लोग कार्रवाई को सही बता रहे हैं, कुछ कार्रवाई को गलत बता रहे हैं।

एक यूजर लिखते हैं

Lalit Mathpal-मतलब जिन पापा को ढूंढ़ रहा था वो आखिर थाने में मिले और उन्होंने बताया की 4141 पापा नहीं, बेटा,,,, गाड़ी का नंबर होता है 🤣

एक अन्य यूजर ने लिखा कि

Gaurav Sati Vicky- सर माफी चहता हूं लेकिन चालान ना करके सिर्फ प्लेट बदलवा देते एक मौका मिलना चाहिये था कुछ गलत नही लिखा था शब्द पर गौर किजीये एक बार ये सिर्फ मेरी राय है

ट्रैफिक आई पर करें शिकायत

उत्तराख्ंड पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने और ट्रैफिक के नियमों का पालन न करने वालों की कंप्लेन करने के लिए लोगों से सीधे ट्र्रैफिक आई एप के जरिए कंप्लेन करने की अपील की है। जिसके जरिए लोग इस तरह की किसी भी शिकायत को सीधे फोटो भेजकर पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस ऐसी फोटो के आधार पर कार को ट्रेस कर उसकी सत्यता की जांच करने के बाद कार्रवाई करती है।

