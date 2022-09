अंकिता भंडारी मर्डर: रिसॉर्ट मालिक सहित 3 गिरफ्तार, आरोपियों को ले जा रही पुलिस कार पर फूटा पब्लिक का गुस्सा

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 23 सितंबर। बीते 5-6 दिनों से संदिग्ध हालात में लापता रिसॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मामले की पुलिस मुख्य अभियुक्त वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित दो अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्तों द्वारा पीड़िता को चीला रोड के निकट नहर में धक्का दिये जाने के बयान पर एसडीआरएफ की टीम शव तलाशने का प्रयास कर रही है।

पौड़ी गढ़वाल निवासी 19 वर्षीय अंकिता भण्डारी की गुमशुदगी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीकोट,पट्टी नादलस्यूं पौड़ी गढ़वाल निवासी 19 वर्षीय अंकिता भण्डारी की गुमशुदगी के सम्बन्ध में राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लेकिन जब युवती का कुछ पता नहीं चला तो इस मामले को पुलिस को स्थानंतरित किया गया। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया है। बता दें कि दो दिनों से इस पूरे प्रकरण को लेकर स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया में जमकर पहाड़ी की बेटी को लेकर अभियान चलाया हुआ है।

#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand: Women gherao the Police vehicle that was carrying the accused in Ankita Bhandari murder case

The 19-yr-old receptionist went missing a few days ago & her body was found today. 3 accused, incl Pulkit -owner of the resort where she worked- arrested pic.twitter.com/v3IK8zE1xI