उत्तराखंड में केदारनाथ क्षेत्र की पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 20 सितंबर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ क्षेत्र की पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जिससे अचानक से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ऐसे में जल्द ही सर्द मौसम आने के भी संकेत मिल रहे हैं।

चारों धामों में बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की पहाड़ियों में बर्फबारी

उत्तराखंड में मौसम में अब बदलाव आने लगा हैं। बारिश का क्रम जारी होने के साथ ही ठंडक का एहसास होने लगा है। इस बीच चारों धामों में बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। जिससे श्रद्धालुओं ने भी धामों में ठंडक बढ़ने की बात स्वीकारी है।

