देहरादून में राजनाथ सिंह ने रखी 'सैन्य धाम' की नींव, CDS बिपिन रावत के नाम पर होगा इसका मुख्य द्वार

oi-Kapil Tiwari

देहरादून, दिसंबर 15। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 'सैन्य धाम' की नींव रख दी। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इस 'सैन्य धाम' का निर्माण देहरादून स्थित गुनियाल गांव के पुरुकुल में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से होगा। इस सैन्य धाम की खास बात ये रहेगी कि इसका मुख्य प्रवेश द्वार देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा, जिनकी 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में दुखद मृत्यु हो गई थी।

उत्तराखंड के वीर सपूतों के नाम भी दर्ज होंगे यहां

उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ये बताया है कि सैन्य धाम के मुख्य प्रवेश द्वार को हम जनरल बिपिन रावत को समर्पित करेंगे। उन्होंने बताया है कि करीब पचास बीघा जमीन पर बनाए जा रहे सैन्य धाम के मुख्य गेट का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा इसके साथ ही यहां प्रथम विश्वयुद्ध के बाद शहीद हुए उत्तराखंड के सभी वीर सैनिकों के नाम भी दर्ज होंगे।

The entry gate of the ‘Sainya Dham’ will be named after #CDSGeneralBipinRawat, who along with his wife and 11 other defence personnel, died in a tragic helicopter crash on December 8th: Ganesh Joshi, Minister of Soldier Welfare, Uttarakhand Government

