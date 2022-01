तो हरक सिंह से लिखित माफीनामा लिखाकर ही माने हरीश रावत, जानिए क्या है वायरल पत्र की सच्चाई

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 22 जनवरी। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी बहू अनुकृति गुंसाई के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है, लेकिन सोशल मीडिया में एक वायरल पत्र में दावा किया जा रहा है कि हरक सिंह की एंट्री लिखित माफीनामा के साथ हुई है। इसका कारण पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की शर्त को माना जा रहा है। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरक सिंह प्रकरण के जरिए अपनी बात भी मनवा ली और हरक सिंह को बिना शर्त कांग्रेस में वापसी करवाई है।

English summary

So Harish Rawat agrees only after writing a written apology to Harak Singh, know what is the truth of the viral letter