President Draupadi Murmu 8 व 9 दिसंबर को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर, ये रहेगा कार्यक्रम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 व 9 दिसंबर को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी और दून विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों भी शामिल होंगी। साथ ही प्रदेश सरकार की दो योजनाओं का लोकार्पण व एक योजना का शिलान्यास करेंगी। साथ ही उनका केंद्र सरकार की प्रदेश में शुरू की गई तीन योजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।

पुलिस की और से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दो दिवसीय दौरे के लिए देहरादून में तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस की और से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर चल रही है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में एक आईजी स्तर के अधिकारी, दो आईपीएस और 200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही अन्य सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए जाएंगे।

आठ दिसंबर की शाम दो दिवसीय दौर पर उत्तराखंड पहुंचेंगी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आठ दिसंबर की शाम दो दिवसीय दौर पर उत्तराखंड पहुंचेंगी। इसी दिन राजभवन में प्रदेश सरकार द्वारा पिथौरागढ़ में बनाए गए 200 बेड के अस्पताल व काशीपुर के ग्रामीण हाट का लोकार्पण करने के साथ ही चंपावत, मोतीनगर, हल्द्वानी और रुद्रपुर के जिला अस्पतालों में 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लाक का शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय की पिथौरागढ़ में उत्तर क्षेत्र के लिए बनाई गई विद्युत वितरण सुदृढ़ीकरण योजना, नेटवार-मोहरी जलविद्युत परियोजना और राजकीय मेडिकल कालेज, अल्मोड़ा का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। नौ दिसंबर को राष्ट्रपति सुबह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी जाएंगी, जहां वह प्रशिक्षु आइएएस अधिकारियों को संबोधित करेंगी। इसके बाद वह देहरादून में दून विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में शामिल होंगी। जिसको लेकर प्रशासन से शासन स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

President Draupadi Murmu is coming on a two-day visit to Uttarakhand on 8 and 9 December. During this, the President will also attend programs organized at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration in Mussoorie and Doon University. Along with this, she will inaugurate two schemes of the state government and lay the foundation stone of one scheme. Along with this, the program of inauguration of three schemes started by the central government in the state is also proposed.