उत्तराखंड के प्रत्याशियों को कांग्रेस शासित राज्यों में पहुंचाने की तैयारी, जानिए पार्टी को है किस बात का डर

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 4 मार्च। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेसी सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अब परिणाम आने के बाद की रणनीति पर फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी अपने प्रत्याशियों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि पार्टी ने कांग्रेस शासित राज्यों में ​रणनीति के तहत प्रत्याशियों को ठहरने की रणनीति पर फोकस करना शुरू कर दिया है।

English summary

Preparations are being made to transport the candidates of Uttarakhand to Congress ruled states, know what the party is afraid of